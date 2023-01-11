«ПСЖ» одержал 21-ю победу при Гальтье. У команды также 4 ничьих и 1 поражение

«ПСЖ» одержал 21-ю победу в сезоне. В 18-м туре Лиги 1 парижский клуб обыграл «Анжер» со счетом 2:0. Таким образом, при тренере Кристофе Гальтье «ПСЖ» одержал 21 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.
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