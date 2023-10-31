Начал работу новый состав Молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы. В него вошли 25 студентов из пяти вузов: Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, РЭУ имени Г.
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