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Начал работу новый состав Молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы

Начал работу новый состав Молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы

Начал работу новый состав Молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы. В него вошли 25 студентов из пяти вузов: Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, РЭУ имени Г.

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