Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей

Зеленский ....скоро станет ... и обрезание на подходе и кастрация ! Станет настоящим .... и физиологически ... евреем !

АбиднА, да... в УА не украинец, в Израиле - не еврей....

Леонид Руси

Не согласен с автором... Зеле пообещали, что всё будет чики пуки и что он не лох. А по факту... поигрались и бросили... в позе рака