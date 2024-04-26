Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер.
Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Зеленский ....скоро станет ... и обрезание на подходе и кастрация ! Станет настоящим .... и физиологически ... евреем !
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13 час.
владимир рябченко
АбиднА, да... в УА не украинец, в Израиле - не еврей....
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8 час.
Леонид Руси
Не согласен с автором... Зеле пообещали, что всё будет чики пуки и что он не лох. А по факту... поигрались и бросили... в позе рака
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4 час.
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