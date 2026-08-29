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Путин рассказал, что его впечатлило на Курильских островах

Путин рассказал, что его впечатлило на Курильских островах

Президент России Владимир Путин на встрече с педагогами и студентами в преддверии Дня знаний поделился впечатлениями от своей поездки на Курильские острова.

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