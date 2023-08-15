Россиянам плевать на курс доллара

Валентина Литвяк

Депутату Госдумы Анатолию Аксакову желаю быть таким же счастливцем как россияне жизнь здоровье которых напрямую зависит от курса доллара. Отечественных качественных лекарств, медицинского оборудования своего нет. услуги стоматолога в заоблачных ценах. Чему улыбаются несчастные россияне?