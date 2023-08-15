Депутат Госдумы Анатолий Аксаков уверен, что россиян мало заботит курс валют и в целом они счастливы.
Россиянам плевать на курс доллара
Комментарии
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Валентина Литвяк
Депутату Госдумы Анатолию Аксакову желаю быть таким же счастливцем как россияне жизнь здоровье которых напрямую зависит от курса доллара. Отечественных качественных лекарств, медицинского оборудования своего нет. услуги стоматолога в заоблачных ценах. Чему улыбаются несчастные россияне?
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19 час.
АК
Александр Козлов
Так это считает россиянами только депутатов гос думы и олигархов, а мы для них никто,
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17 час.
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