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Россиянам плевать на курс доллара

Россиянам плевать на курс доллара

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков уверен, что россиян мало заботит курс валют и в целом они счастливы.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Депутату  Госдумы Анатолию Аксакову желаю быть таким же счастливцем как россияне жизнь здоровье которых напрямую  зависит от курса доллара. Отечественных качественных лекарств, медицинского оборудования своего нет.   услуги стоматолога  в заоблачных ценах.   Чему улыбаются несчастные россияне?
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19 час.
АК
Александр Козлов
Так это считает россиянами только депутатов гос думы и олигархов, а мы для них никто,
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17 час.

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