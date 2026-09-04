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Тульские новости

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В Тульской области сбили три вражеских дрона

В Тульской области сбили три вражеских дрона

Все три беспилотника были ликвидированы, никто не пострадал, разрушения отсутствуют, однако угроза для региона остается.

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