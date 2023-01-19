Геннадий Орлов считает, что Станислав Черчесов предал профессию тренера

Комментатор Геннадий Орлов обвинил в предательстве тренера Станислава Черчесова. Станислав Черчесов, возглавлявший сборную России на домашнем чемпионате мира 2018 года, предал профессию тренера после завершения турнира, считает Геннадий Орлов.