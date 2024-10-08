Татарстан занял призовое место в X окружном Слете поисковых отрядов «Никто не забыт»

Окружной слёт поисковых отрядов завершился в Нижнем Новгороде. Он собрал 209 поисковиков со всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые в течение нескольких дней принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью.
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