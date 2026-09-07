Раскрыта мистическая тайна Камня желаний — метки есть. Распутаны новые ниточки в деле Усольцевых

Раскрыта тайна "Камня желаний", к которому шли бесследно исчезнувшие Усольцевы.Прошел почти год с того дня, как семья Усольцевых — Сергей, Ирина и пятилетняя Арина — буквально растворились в лесах Кутурчинского Белогорья.
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