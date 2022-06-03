Комбат НМ ДНР Авидзба: иностранные инструкторы держатся подальше от передовых позиций ВСУ

Федеральное агентство новостей Иностранные инструкторы очень редко оказываются на передовой, поэтому взять их плен удастся лишь в случае масштабного окружения группировки ВСУ, заявил командир батальона Народной милиции ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба.