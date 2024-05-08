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Подпольщик Лебедев рассказал об ударах по объектам во Львовской области

Подпольщик Лебедев рассказал об ударах по объектам во Львовской области

Вооруженные силы России атаковали территорию города Стрый Львовской области. О поврежденных объектах рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на собственные источники.

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