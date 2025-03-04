Временная администрация Газы будет подчинена палестинскому правительству

Под эгидой палестинской национальной администрации (ПНА) будет действовать временный комитет по управлению сектором Газа, сообщается в декларации, принятой по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) 4 марта.
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