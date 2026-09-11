«Минем иремнең сакалында эшегез булмасын» - Ләйсән Гыймаеваның ачуын чыгарганнар

Җырчы Ләйсән Гыймаева үзенең сторислары аша язылучыларына, төгәлрәк итеп әйткәндә, тормыш иптәше Булат Бәйрәмновның тышкы кыяфәтенә бәйләнүче язылучыларына мөрәҗәгать яздырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым