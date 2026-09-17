Москва ответила Трампу «заградительным требованием» – Бортник

Кремль на заявление Трампа о якобы почти согласованном «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом ответил заведомо невыполнимыми для Запада требованиями, которые означают фактический отказ.
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