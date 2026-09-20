6 самых жестоких испытаний, на которые ради красоты идут женщины из разных стран мира

Выражение «жертвы моды» прочно вошло в обиход, хотя мало кто знает историю его появления. Издавна женщины подвергали свое тело настоящим пыткам, чтобы соответствовать канонам красоты.
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