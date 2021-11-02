Помощь психолога в решении проблем поведения ребенка

Вовремя нерешенные детские проблемы с восприятием мира, с взаимоотношениями и с эмоциональными ощущениями могут перейти во взрослую жизнь и стать причиной неуверенности в себе, низкой самооценки, зависимости от мнения других и не умения общаться.