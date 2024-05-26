Островок стабильности: как изменится Ближний Восток после гибели Раиси

REUTERS/Mehdi Ghorbani/IRNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS В Европе наконец начали понимать, что единственный способ решить ближневосточный конфликт – признать Палестину независимым государством.
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