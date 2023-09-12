Путин счел хорошей тенденцию с "возвращенцами" в Россию

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Леонид Ла Рошель

Говновброс от мутной шарашки "Профиль". Читая этот пасквиль складывается впечатление, что ВВП рад возращению Чулпан Хамоватой, А. Смольянинова, А. Серебрякова и прочих "узников совести" и ради возвращения "машиниста Макароныча" он готов заключить мир с усраиной на ёё условиях. Прикрывать надо такие источники говноинформации.