Журнал «Профиль»

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Путин счел хорошей тенденцию с "возвращенцами" в Россию

Путин счел хорошей тенденцию с "возвращенцами" в Россию

Российский президент Владимир Путин считает, что тенденция с возвращающимися в страну людьми сегодня хорошая.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Говновброс от мутной шарашки &quot;Профиль&quot;. Читая этот пасквиль складывается впечатление, что ВВП рад возращению Чулпан Хамоватой, А. Смольянинова, А. Серебрякова и прочих &quot;узников совести&quot; и ради возвращения &quot;машиниста Макароныча&quot; он готов заключить мир с усраиной на ёё условиях. Прикрывать надо такие источники говноинформации.
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17 час.

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