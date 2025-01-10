Новости учреждения.

3 января учащиеся 7-10 классов посетили центр туризма и краеведения г.Бобруйска. Ребята познакомились с историей строительства Бобруйской, которая вошла в историю Беларуси как выдающееся оборонительное сооружение, памятник архитектуры первой половины XIX века.
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