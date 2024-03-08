Известная бизнесвумен рассказал о принятии своей внешности

Бизнесвумен Светлана Бондарчук выразила мнение о необходимости пластики юным девушкам Бизнесвумен и автор YouTube-канала «Света вокруг света» Светлана Бондарчук поделилась мыслями о принятии собственной внешности в последнем выпуске подкаста «Вдохновение» от HiFi-стриминга Звук.
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