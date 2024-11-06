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Игра вдолгую: Жить без мигрантов и с зарплатой для своих более 100 тысяч рублей? Опыт одного губернатора

Игра вдолгую: Жить без мигрантов и с зарплатой для своих более 100 тысяч рублей? Опыт одного губернатора

Коллаж Царьграда Игра вдолгую: жить без мигрантов и с зарплатой для своих более 100 тысяч рублей? Опыт одного губернатора, который стоит взять на вооружение и другим регионам России.

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Комментарии
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Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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13 час.
Леонид Никулин
зарплата в сфере промышленной....а кто работает дворниками и чернорабочими???хотелось бы подробнее это уточнить у губернатора ?если и там 100.000-тогда уважуха и вопрос реально закрыт  с мигрантами
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
дело не зп. дело в организации труда. труд - вот основа всего! мы как будто забываем, что в базе любой системы лежат отношения труда и капитала, см. классику. нового ничего, но каждый раз что-то пытаются выдумать заново. а нового нет ничего от слова совсем. вопрос простой - либо есть организация труда и тогда есть реальная добавленная стоимость каждого рабочего места с соответствующими возможностями! (ибо не каждый буржуин готов делиться, в том и беда капитализЬма, как системы) и вознаграждением. но! ЦБ валит всех разом, изымая не просто бабки на депозиты, Цб лишает страну длинных денег, ибо кто в здравом уме (я про владельцев пароходов) инвестирует долгосрочно при такой цене бабла? тут бы и точку ставить, но есть ещё вопрос рождаемости, который пиплу вешают на уши, как будто именно от рождаемости всё и зависит.хрен вам в сумку, дорогие нетоварищи! рождаемость лишь производная от организации труда, а глубже - от взаимоотношений труда и капитала. зачем ставить эксперименты на себе? - можно же спокойно глянуть вокруг и увидеть &quot;со стеклянной ясностью&quot; (Набоков, &quot;Соглядатай&quot;), куда и почему пришел западный капитал. старшие товарищи учили не ходить по чужим следам. и?.. на мой непросвещенный взгляд вся эта мазня вокруг да около действительно имеющих значение понятий нужна только и исключительно для того, чтобы засрать моСХ пиплу. отсутствие воспитания и плохое образование в том же флаконе, - зачем знания внизу? пусть пыряют и благодарят (кого? и за что? - за &quot;хлеб и зрелища&quot;?)... да, тут о тех, кто в теме, - дЭбилов, которые пишут по незнанию, - тех, у кого моСХ уже в плачевном состоянии, где не только знания нет, но и самой способности думать конструктивно, исключаю. им простительно.
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14 мин.

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