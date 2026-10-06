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Щитов не верит, что Овечкин будет играть в КХЛ: «Максимум будет прощальный матч за «Динамо»

Щитов не верит, что Овечкин будет играть в КХЛ: «Максимум будет прощальный матч за «Динамо»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, российский нападающий Александр Овечкин не будет играть в КХЛ после завершения выступления в НХЛ.

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