День 7 июня в истории

Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в декабре 2018 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
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