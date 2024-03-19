 Владимир Путин поручил ввести новые стипендии для студентов

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тысяч рублей ежемесячно для студентов, которые осваивают программы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ.
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