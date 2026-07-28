Академик РАН предупредил о риске рака из-за зубных протезов

Академик РАН Игорь Решетов заявил ТАСС об опасностях из-за эстетического протезирования зубов. Он отметил, что с возрастом меняющийся прикус может вызвать натирание слизистой, что повышает риск развития рака.
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