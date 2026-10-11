Крупнейший металлургический завод Украины начал процесс консервации

Ведущее металлургическое предприятие Украины, «АрселорМиттал Кривой Рога», которое обеспечивает поставки для украинских вооруженных сил, приступило к консервации своих производственных мощностей.
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