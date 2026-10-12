Путин готов дать указание не атаковать Украину в день выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, подчеркнул: «Президент уже говорил об этом, но я от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там, в Киеве, действительно хотят провести выборы, то президент РФ, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить удары по Украине именно в день выборов».