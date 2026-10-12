Путин готов дать указание не атаковать Украину в день выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, подчеркнул: «Президент уже говорил об этом, но я от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там, в Киеве, действительно хотят провести выборы, то президент РФ, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить удары по Украине именно в день выборов».
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А вот с какого перепуга не атаковать укров в день выборов??? Вот что родные наших погибших членов избиркома должна думать? Наших можно убивать, а их нельзя?! Что Путин носится с этой украиной? Они будут выбирать такого же урода, как зеленый поц. Хрен редьки не слаще. Выберут буданова, а потом с этим террористом за один стол садиться? Когда уж гордость проснётся у наших правителей...