Белоруска Ильина взяла золото юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике

На молодежно-юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике в албанском Дурресе Евгения Ильина победила в категории до 57 кг среди спортсменок до 20 лет с суммой двоеборья 190 кг, на 3 кг опередив ближайшую соперницу.