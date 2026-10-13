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Царьград

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Белоруска Ильина взяла золото юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике

Белоруска Ильина взяла золото юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике

На молодежно-юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике в албанском Дурресе Евгения Ильина победила в категории до 57 кг среди спортсменок до 20 лет с суммой двоеборья 190 кг, на 3 кг опередив ближайшую соперницу.

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