Экс-посол Франции указал на абсурдность разговоров о «сепаратизме» Карабаха

Абсурдность утверждений о сепаратизме жителей Нагорного Карабаха проиллюстрировал фотографией вынужденной покинуть родину пожилой армянки, родившейся в 1920 году, бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот, опубликовав фото беженки 30 сентября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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