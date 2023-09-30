Экс-посол Франции указал на абсурдность разговоров о «сепаратизме» Карабаха

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Абсурдность утверждений о сепаратизме жителей Нагорного Карабаха проиллюстрировал фотографией вынужденной покинуть родину пожилой армянки, родившейся в 1920 году, бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот, опубликовав фото беженки 30 сентября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Комментарии
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Jamal Jhajiev
Таких фото у нас тысяче. 30 лет не кто не смотрел на это. А сейчас что ? И ещё не кто армян не выгонял. Сами уходят с имуществами. Пускай не врут.Если выгоняли бы они  пересекали бы границу пешком а не на своих машинах с вещами. Со своим скотом.
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