Экс-посол Франции указал на абсурдность разговоров о «сепаратизме» Карабаха

Jamal Jhajiev

Таких фото у нас тысяче. 30 лет не кто не смотрел на это. А сейчас что ? И ещё не кто армян не выгонял. Сами уходят с имуществами. Пускай не врут.Если выгоняли бы они пересекали бы границу пешком а не на своих машинах с вещами. Со своим скотом.