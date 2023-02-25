Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Страны ЕС после трехдневного обсуждения согласовали новый десятый пакет санкций против России. В него войдут ужесточение контроля за экспортом товаров двойного назначения, меры против организаций и людей, которые поддерживают боевые действия.
Страны ЕС после трехдневного обсуждения согласовали новый десятый пакет санкций против России. В него войдут ужесточение контроля за экспортом товаров двойного назначения, меры против организаций и людей, которые поддерживают боевые действия.
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