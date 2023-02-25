Авторадио

1 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    афтор  учи мат часть ,не Красной армии отмечают (большинство) а день Советской Армии и Военно Морского ФлотаВЦИОМ: 41% россия...
  • Валерий Соловьев
    Надо ввести платную парковку для каршеринга. Автобусам не проехать.В Госдуму внесли ...
  • вылитый литой
    старая песня о главном....В МИД РФ заявили ...

Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Страны ЕС после трехдневного обсуждения согласовали новый десятый пакет санкций против России. В него войдут ужесточение контроля за экспортом товаров двойного назначения, меры против организаций и людей, которые поддерживают боевые действия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх