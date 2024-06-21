Марина Газманова в мокром платье без бюстгальтера снялась в озере ранним утром

55-летняя супруга Газманова устроила “мокрую” фотосессию, выложив сказочные фото и видео в Сеть.Писательница, супруга Олега Газманова, Марина опубликовала на своей странице в социальной сети кадры фотосессии, где она позирует в мокром, прилипшем к телу платье, подчеркивающем её фигуру.
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