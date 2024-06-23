У Музея Победы высадили деревья в память о павших героях

Финальное мероприятие акции "Сад памяти" состоялось возле Музея Победы. В честь Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса на Поклонной горе были высажены 20 деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
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