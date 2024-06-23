Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    никогда ...Самая богатая бри...
  • Астон Мартин
    а если ритуально американский беспилотник завалить , или например авианосец , можно чужими руками , беззубость против...Нападение ВСУ на ...
  • Вячеслав Войцехович
    Когда в России посадят хоть одного олигарха - за ВОРОВСТВО И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ЛЮДЬМИ? - При СЛЕДУЮЩЕМ президенте !Самая богатая бри...

У Музея Победы высадили деревья в память о павших героях

У Музея Победы высадили деревья в память о павших героях

Финальное мероприятие акции "Сад памяти" состоялось возле Музея Победы. В честь Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса на Поклонной горе были высажены 20 деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх