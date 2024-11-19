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Царьград

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Есть досье на каждого: IT-эксперт об утечке персональных данных всех граждан России

Есть досье на каждого: IT-эксперт об утечке персональных данных всех граждан России

В Сеть уже утекли данные всех граждан России, заявил глава "Ростелекома". IT-эксперт Кусков объяснил масштаб угрозы: "Это позволяет гораздо успешнее войти в доверие человеку и тем самым завладеть его деньгами".

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