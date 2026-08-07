Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму

Андрей М

За кого бы не проголосовало сегодня активное население страны, всегда будут люди недовольные властью! Ведь в стране с таким разнообразием интересов, взглядов и менталитетов, просто невозможно иметь Госдуму, которая всех устроит! Вот потому то и пролезают сегодня во власть подобны Марторасяны... Люди хотят что-то поменять, но сами не понимают чего они хотят и не понимают, что с приходом новых людей и партий положение дел может только ухудшиться! В такой стране, как Россия, которая находится на 1/6 части суши, частая смена власти приведет только к ухудшению положения дел! Может потому во многих ведущих странах мира только 2 партии? А для России вообще будет лучше, если будет только одна, как в Китае... Может от того то в Китае такой подьем экономики?