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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Аттия может думать что угодно». Карлос Сайнс-старший о том, что «Ауди» продержится 3 дня «Дакара»

Сайнс-старший ответил на вызывающий прогноз Аль-Аттии перед стартом «Дакара» По мнению пятикратного победителя гонки Нассера Аль-Аттии, выступающего за «Продрайв», конкуренты из «Ауди» досрочно завершат «Дакар-2024».

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