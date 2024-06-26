Председатель КС Зорькин: решения МУС — это лишь информационный шум

Решения Международного уголовного суда (МУС) — это лишь информационный шум. Соответствующее заявление сделал председатель Конституционного суда России Российской Федерации Валерий Зорькин, передает РИА Новости.
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