Невестка Дональда Трампа Лара может занять пост сенатора от Флориды

Невестка избранного президента США Дональда Трампа и супруга его сына Эрика Лара Трамп может занять место сенатора от Флориды, если Марк Рубио покинет этот пост, чтобы возглавить Госдепартамент в январе 2025 года.
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