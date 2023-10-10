Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Секретарь ОДВЗЯИ Флойд заявил о желании встретиться с властями РФ

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд заявил о желании встретиться с властями РФ

В Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявили, что хотели бы встретиться с российскими властями.

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Комментарии
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Надежда
Фашингтон продолжает наглеть, изображая из себя Юпитера...
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А зачем вести пустые разговоры, если его американцы и не собирались выполнять... Нет значит нет... На деле пусть американцы начнут выполнять хотя бы те обязательства которые они уже приняли на себя по биологическому и химическому вооружению и для начала закрою свои биолаборатории во всем мире... Пусть на территории своего государства проводят эксперименты и опыты на своем населении.... А на сегодня пора перестать искать виновных в чужом огороде и указывать как жить...
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
Если США, подписав договор, до сих пор не ратифицировали его, то Россия в праве поступить так же и какие-то &quot;глобальные нормы&quot; тут не помеха.
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8 час.

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