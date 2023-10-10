Секретарь ОДВЗЯИ Флойд заявил о желании встретиться с властями РФ

АНГЕЛ АНГЕЛ

А зачем вести пустые разговоры, если его американцы и не собирались выполнять... Нет значит нет... На деле пусть американцы начнут выполнять хотя бы те обязательства которые они уже приняли на себя по биологическому и химическому вооружению и для начала закрою свои биолаборатории во всем мире... Пусть на территории своего государства проводят эксперименты и опыты на своем населении.... А на сегодня пора перестать искать виновных в чужом огороде и указывать как жить...