Украинский вопрос не разрушает Запад изнутри — западная цивилизация гибнет сама, а такие фигуры, как Зеленский, используются для сохранения неоколониальной монополии, заявил депутат Госдумы Андрей Климов в эксклюзивном комментарии для aif.