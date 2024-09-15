Сладкие роллы – необычный и вкусный десерт

Из чего делают сладкие роллы В состав десерта могут входить, в зависимости от рецепта: рис – его так же, как и для классических роллов, варят почти до готовности, заправляют специями и рисовым уксусом, сладким вином мирином.
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