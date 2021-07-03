Происшествия

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Сотрудники орловской Госавтоинспекции по-особенному отметили юбилей своей службы

В рамках празднования 85-й годовщины образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России полицейские провели флешмоб.

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