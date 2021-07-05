Более 150 туристов из РФ изолированы на Кубе с диагнозом "коронавирус"

МОЯ СТРАНАТуризмБолее 150 туристов из РФ изолированы на Кубе с диагнозом "коронавирус" На Кубе более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, ожидают новых ПЦР-тестов в своих номерах.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйВот вам и слава на весь мир, эти Бероевцы засрали всю страну, теперь разносят заразу по всему миру.Валера ПолуяновУ нас много дебилов которые просто могут купить справку. Таких надо наказывать вплоть до лишения свободы. Ну сам заразишься ты дебил, но ты можешь и других заразить?Альберт ГоршеневИз КНР самолёт прилетел, так всем прибывшим поставили диагноз " ЖЕЛТУХА"!Комментировать
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