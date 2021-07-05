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Более 150 туристов из РФ изолированы на Кубе с диагнозом "коронавирус"

Более 150 туристов из РФ изолированы на Кубе с диагнозом "коронавирус"

На Кубе более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, ожидают новых ПЦР-тестов в своих номерах.

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Лев Добрый
Вот вам и слава на весь мир, эти Бероевцы засрали всю страну, теперь разносят заразу по всему миру.
Валера Полуянов
У нас много дебилов которые просто могут купить справку. Таких надо наказывать вплоть до лишения свободы. Ну сам заразишься ты дебил, но ты можешь и других заразить?
Альберт Горшенев
Из КНР самолёт прилетел, так всем прибывшим поставили диагноз " ЖЕЛТУХА"!

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