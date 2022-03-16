Михеев забил 11-й гол в сезоне. У него 8 бросков в матче с «Далласом»

Форвард «Торонто» Илья Михеев забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:0), поразив пустые ворота на 59-й минуте.

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