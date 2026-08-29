Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с очередными атаками украинских боевиков на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областях.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак, совершенных украинскими вооруженными формированиями по автобусу, перевозившему мирных граждан в Белгородской области, и объектам гражданской инфраструктуры в Ростовской области (ст.
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