Продавшие дом ради курсов Аяза Шабутдинова устроили перформанс в Москве

Блогер Аяз Шабутдинов сейчас находится в СИЗО, его подозревают в мошенничестве. Из-за ажиотажа вокруг этой истории недовольные ученики коуча продемонстрировали всю свою находчивость и организовали перформанс в столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии