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ВЕСТИ КРЫМ

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В федеральный реестр нематериального этнокультурного наследия в скором времени могут войти два крымских объекта

В федеральный реестр нематериального этнокультурного наследия в скором времени могут войти два крымских объекта

Это традиции, связанные с керченской сельдью, и обряд евпаторийских караимов. Сейчас в республиканском списке 12 феноменов, но вскоре могут появиться и новые.

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