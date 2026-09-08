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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о Радулове: «Это лидер, о нем можно говорить бесконечно. Саша помогает «Локомотиву» своей игрой, набранными очками, работой и отношением к делу»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем» (3:1) высказался об игре нападающего Александра Радулова.

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