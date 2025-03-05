ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Что ,можно загнать на запад по сходной цене.Минкульт Украины ...
  • Олег
    Чего то понтифик на Сафонова смахиваетВ Ватикане назвал...
  • Ильдус Мамлеев
    Надо объявить за каждую голову ирландского солдата вознаграждение, только и всего.Правительство Ирл...

Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Государственная дума (ГД) России во втором и третьем чтениях приняла закон, регулирующий выделение земельных участков гражданам и организациям, земельное имущество которых пострадало в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, а также боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх