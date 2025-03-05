Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Государственная дума (ГД) России во втором и третьем чтениях приняла закон, регулирующий выделение земельных участков гражданам и организациям, земельное имущество которых пострадало в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, а также боевых действий.