Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Государственная дума (ГД) России во втором и третьем чтениях приняла закон, регулирующий выделение земельных участков гражданам и организациям, земельное имущество которых пострадало в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, а также боевых действий.
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