Росстат перестал публиковать данные о том, сколько человек в России живут за чертой бедности. Если ранее они публиковались в абсолютном значении (то есть называлось, сколько миллионов жителей имеют доходы ниже границы бедности), то теперь статистики лишь указывают, сколько процентов населения относятся к бедным.
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