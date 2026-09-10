Росстат перестал публиковать данные о том, сколько человек в России живут за чертой бедности. Если ранее они публиковались в абсолютном значении (то есть называлось, сколько миллионов жителей имеют доходы ниже границы бедности), то теперь статистики лишь указывают, сколько процентов населения относятся к бедным.