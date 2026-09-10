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Новости Омска

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Росстат перестал публиковать данные о том, сколько человек в России живут за

Росстат перестал публиковать данные о том, сколько человек в России живут за чертой бедности. Если ранее они публиковались в абсолютном значении (то есть называлось, сколько миллионов жителей имеют доходы ниже границы бедности), то теперь статистики лишь указывают, сколько процентов населения относятся к бедным.

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