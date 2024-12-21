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ACB. «Бреоган» – «Жирона», «Тенерифе» сыграет с «Мурсией»

«Бреоган» примет «Жирону», «Тенерифе» дома сыграет с «Мурсией». АСВ Регулярный чемпионат Бреоган – Жирона Дата проведения 21 декабря, 20.

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